Председатель ПСРМ Игорь Додон в качестве председателя Молдавско-российского Делового Союза находится с рабочей поездкой в Москве. Лидер социалистов провёл несколько важных и интересных встреч.

«Первый пункт в моем графике – визит в Фонд «Русский мир». Организация создана указом Президента Российской Федерации в 2007 году для продвижения русского языка и русской культуры в зарубежных странах. Отмечу, что главой Попечительского совета Фонда является Дмитрий Николаевич Козак.

Провел беседу с исполнительным директором Фонда «Русский мир» Владимиром Кочиным, обсудил с ним вопросы реализации культурных и гуманитарных программ в Молдове.

Вторая встреча сегодня – Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это учреждение, подведомственное Департаменту культуры города Москвы, занимается изучением культурного наследия русского зарубежья, содействует укреплению связей с соотечественниками за пределами России, владеет уникальным архивом, музеем и библиотекой.

Побеседовал с директором Дома Виктором Москвиным, с которым мы также говорили о различных образовательных, культурных и информационных программах в Молдове.

В разговоре с обоими собеседниками подчеркнул, что благодаря нашим многовековым связям в Молдове укоренилось уважительное отношение к русской культуре, а владение русским языком дает нашим людям большое преимущество. Кроме того, Молдова и Россия связаны судьбами таких выдающихся людей, как Александр Сергеевич Пушкин, проживший на молдавской земле три года», – написал по итогам состоявшихся встреч Игорь Додон.