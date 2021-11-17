Свыше половины респондентов опроса оценили неудовлетворительно работу правительству Гаврилицы за первые сто дней работы. По данным исследования Barometrului Socio-Politic, octombrie-noiembrie 2021, представленного компанией IMAS, 58% опрошенных считают, что работа правительства ПДС заслуживает оценку от 1 до 6.

Еще 23% оценивают деятельность кабмина на 7 и 8, и только 10% выставили министрам 9 и 10. В то же время 8% затруднились с ответом.

Согласно опросу, 80% респондентов заявили, что правительство Гаврилицы не достигло никаких результатов за первые месяцы своего мандата. Только 0,1% назвали успехом создание рабочих мест, и 0,3% – отметили поддержку фермеров, образования и экономики.

В то же время только 7,9% опрошенных посчитали успехом увеличение пенсий и зарплат, и 4,5% – выявление альтернативных источников природного газа.

Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября, выборка составила 893 человека из 798 населенных пунктов. Погрешность – 3,3%.