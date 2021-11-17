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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове популярность партии власти резко падает

В Молдове популярность партии власти резко падает
17 ноября
21:25 2021
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Если бы в минувшее воскресенье состоялись парламентские выборы, в парламент прошли бы ПДС, Блок коммунистов и социалистов и партия «Шор». В то же время ПДС и Блок коммунистов и социалистов занимают почти равные доли в предпочтениях граждан. Таковы данные опроса Barometrul Socio-Politic octombrie-noiembrie 2021, реализованного компанией IMAS.

Согласно исследованиям, 30,7% респондентов заявили, что готовы голосовать за ПДС, что является значительным снижением числа сторонников этой партии. В ионе 2021 года их было 38%.

Блок коммунистов и социалистов набирает 29,3%. Отметим, что показатель оппозиционной партии вырос по сравнению с июльским опросом, когда политформирование набирало 28%.

На третьем месте – партия «Шор» с 8,6%. Рост составляет 3 п.п. Остальные партии не проходят в парламент.

Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября, выборка составила 893 человека из 798 населенных пунктов. Погрешность – 3,3%. Заказчик опроса – консалтинговая компания Public Media.

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