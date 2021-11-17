Всего за несколько месяцев рейтинг главы государства упал на 9 п.п. В то же время экс-президент страны Игорь Додон увеличил свой показатель на 7 п.п. Таковы данные опроса Barometrul Socio-Politic octombrie-noiembrie 2021, реализованного компанией IMAS.

Согласно социологическому исследованию, если в июне 2021 года деятельность Санду положительно оценивали 52% населения, то в ноябре этот показатель упал до 43%. Лидер ПСРМ Игорь Додона в начале лета получил поддержку 32%, а теперь она достигает 39%. Председатель ПКРМ Владимир Воронин снизил свой показатель на 1 п.п. – до 38%. Доверие к лидеру партии «Шор» выросло на 4 п.п., а рейтинг бывшего мэра Бельц Ренато Усатого остался неизменным.

Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября, выборка составила 893 человека из 798 населенных пунктов. Погрешность – 3,3%. Заказчик опроса – консалтинговая компания Public Media.