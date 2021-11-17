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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы недовольны действиями властей

Граждане Молдовы недовольны действиями властей
17 ноября
21:15 2021
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Большинство граждан недовольны своим уровнем жизни и тем как развиваются события в стране. Таковы данные опроса Barometrul Socio-Politic octombrie-noiembrie 2021, реализованного компанией IMAS

Согласно исследованию, 66% респондентов считают, что страна развивается в неверном направлении, и только 28% называют действия властей правильными. 55% респондентов недовольны уровнем жизни, а 26% колеблются в своей оценке.

В то же время 21% респондентов отметили, что довольны уровнем жизни, 2% – очень довольны.

Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября, выборка составила 893 человека из 798 населенных пунктов. Погрешность – 3,3%. Заказчик опроса – консалтинговая компания Public Media.

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