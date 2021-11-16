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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 ноября 335084 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 ноября 335084 излечившихся
16 ноября
20:20 2021
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На сегодняшний день в стране 335084 человека прошли лечение и 8602 умерли от инфекции COVID-19.    

На 16 ноября в Молдове подтверждены  354755 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 6768 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11486 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2383 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 288 в крайне тяжелом состоянии(38 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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