На сегодняшний день в стране 335084 человека прошли лечение и 8602 умерли от инфекции COVID-19.

На 16 ноября в Молдове подтверждены 354755 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6768 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11486 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2383 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 288 в крайне тяжелом состоянии(38 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).