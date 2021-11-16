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Газета "Кишиневские новости"

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Кому в Молдове «до лампочки» проблемы сельского хозяйства

Кому в Молдове «до лампочки» проблемы сельского хозяйства
16 ноября
17:00 2021
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Сельское хозяйство и окружающая среда не представляют интереса для ПДС, констатировал депутат ПСРМ Раду Мудряк. Он заявил, что за три месяца работы нового правительства, министерство сельского хозяйства и окружающей среды не представило в парламент ни одной законодательной инициативы.

«За 100 дней ни министерство сельского хозяйства, ни ведомство отвечающее за окружающую среду не внесли ни одного законопроекта. Ни законопроекта, ни письма не поступило в парламент. Это демонстрирует «профессионализм» и интерес этого кабмина», – заявил Мудряк.

В то же время Раду Мудряк отметил, что большинство ПДС отвергло все инициативы ПСРМ, призванные поддержать фермеров и сельхозпроизводителей посредством удвоения средств в фонде субвенций, запрете на импорт в Молдову генно-модифицированных продуктов и запрете на продажу сельхозугодий иностранцам.

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