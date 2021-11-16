Лидер общественной организации Voievod, бывший депутат ПСРМ Николае Паскару призвал Национальное агентство по неподкупности провести «тест на неподкупность». Паскару требует проверить депутата ПДС Лилиана Карпа на наличие конфликта несовместимости, указав, что в период исполнения мандата последний был и председателем федерации водного поло.

«На прошлой неделе футболист, который много лет играл за национальную сборную Раду Ребежа был поставлен к стенке за то, что «у него несовместимость должностей». Ребежа был депутатом и одновременно председателем общественной организации «Академия футбола Раду Ребежа». В такой же ситуации был и я, когда Агентство «констатировало несовместимость должностей», потому что я, кроме должности депутата, был на добровольных началах и руководителем общественной организации Voievod. Сегодня я обратился в Агентство, указав на то, что депутат ПДС Лилиан Карп много лет возглавлял федерацию водного поло, будучи народным избранником. Это мы видим в его декларации об имуществе и интересах за 2017,2018 и 2019 г.г. Исходя из недавней практики Агентства, которое утверждает, что такие ситуации представляют собой «несовместимость должностей», я потребовал проверить статус депутата ПДС Лилиана Карпа», – написал Паскару.