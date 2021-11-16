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Газета "Кишиневские новости"

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Куда пропали 1,4 млрд леев из бюджета Молдовы

Куда пропали 1,4 млрд леев из бюджета Молдовы
16 ноября
16:55 2021
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Депутат ПСРМ Петру Бурдужа задал вопрос членам правительства о судьбе 1,4 млрд леев – остатка от 1,7 млрд леев, изъятых из бюджета в пользу компании Energocom для покупки природного газа из альтернативных источников.

Парламентарий напомнил, что правительство сообщило о потраченных всего 300 млн леев.

«Были потрачены 17 млн долларов, однако осталось 1,4 млрд леев, о которым мы сегодня ничего не знаем, будут они возмещены или нет в госбюджет. Задаемся вопросом, потому что две недели назад Минфин разместил заем по ставке 6,81%, хотя в сентябре ставка была 3,42%. Это означает, что на рынке нет доверия и участники не хотят покупать ценные бумаги? (…) Это значит, что ситуация драматичнее, чем мы представляем себе. Самое страшное, что они взяли 1,4 млрд леев на валютном рынке по ставке 6,81% Внимание, эти деньги будут возвращать граждане. Понимаем, что вы сделали глупость, но почему за нее должны платить граждане. Они не виноваты в вашей некомпетентности», – заключил Бурдужа.

Депутат напомнил, что ПСРМ требует создания следственной комиссии и слушаний премьера по данному вопросу, однако ПДС отказывается поддержать предложение.

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