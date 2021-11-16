За 100 дней своего мандата кабмин Натальи Гаврилицы не представил стратегии по улучшению ситуации в стране. Больше того, за последние три месяца ситуация значительно деградировала из-за некомпетентных действий властей. Об этом заявила депутат-социалист, председатель парламентской комиссии по контролю общественных финансов Татьяна Кунецки в ходе брифинга для прессы.

«На месяц запаздывают налогово-бюджетная политика и бюджет на 2022 год. Экономические агенты не знают, какими будут сборы и налоги в будущем году, нет никакой предсказуемости. Проекты налогово-бюджетной политики и госбюджета предстоит обсудить с патронатами и профсоюзами, у которых набралось очень много вопросов и упреков к нынешней власти», – заявила Кунецки.

Депутат ПСРМ напомнила, что доходы публичного бюджета к 1 октября отметили рост в 21% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это произошло благодаря тому, что нынешняя власть получила в наследство растущую экономику.

«Собранные в бюджет деньги позволили увеличить и расходы. Вопрос состоит в следующем: Что было сделано с этими деньгами? К сожалению, большинство этих дополнительных расходов были направлены властью в иную сторону, чем ждали граждане и в чем нуждается экономика страны. А граждане и экономические агенты продолжают ждать поддержки правительства», – уточнила депутат ПСРМ.

Другим провалом правительства Гаврилицы стало решение выделить из бюджета 1,7 млрд леев компании Energocom для закупки природного газа на завышенным ценам, считает Кунецки.

«В этой ситуации минфин был вынужден удвоить ставку по внутренним займам у банков. Если в сентябре 2021 года ставка по ценным бумагам на 91 день составляла 3,42%, то во время последних аукционов на сумму 1,43 млрд леев она достигла 6,81% – практически двойное увеличение», – объяснила Кунецки.

Напомним, что парламентская оппозиция неоднократно требовала проведения слушаний ответственных лиц правительства, однако большинство ПДС систематически отказывается сделать это.