100 грустных дней, когда заносчивость, эгоизм и политический авантюризм спровоцировали хаос во всех сферах национальной экономики. Такую оценку дал депутат ПСРМ Петру Бурдужа первым ста дням правительства Гаврилицы.

Парламентарий заявил, что только за три месяца отмечен значительный рост цен, спровоцирован беспрецедентный газовый кризис, приведший к удвоению тарифов для граждан, усугубился финансовый кризис, страдает внешняя торговля, а экономические агенты не получают никакой поддержки от государства.

Бурдужа отметил, что в 2021 году в Молдове отмечается самый высокий уровень инфляции за последние 5 лет – 8,8%. При этом, в данным показателе пока не учитывается рост тарифа на природный газ и неминуемое увеличение цен на тепло и электричество.

«Если мы, ПСРМ, заложили основы экономического роста, нынешняя власть заложила основы роста цен», – сказал Бурдужа.

По его словам, согласно прогнозам НБМ, ситуация не улучшиться и в будущем году, цены продолжат расти, а по итогам 2022 года инфляция превысит 15%.

Социалист напомнил о так называемом законе о топливе, принятом по инициативе ПДС, который привел к ежедневному росту цен. Так, стоимость литра бензина выросла на 6 леев, дизтоплива на 5,6 леев по сравнению с прошлым годом.

Он также привел данные о сложном положении экономических агентов, которые опасаются инвестировать, предпочитая накапливать финансовые ресурсы. Бурдужа считает, что деньги не работают на отечественную экономику, так как в Молдове не осталось банков с отечественным капиталом.

«Может это и есть цель новой власти? Задаемся этим вопросом, потому что нет никаких мер поддержки. Ни одна из конкретных мер, предложенных ПСРМ, не поддержана властью, Я говорю и о помощи для фермеров, пострадавших из-за природных бедствий. Они говорят, что нет денег, а тем временем голосуют за выделение дополнительных средств для новых министерств. Где логика?» – задался вопросм Бурдужа.

Он напомнил и о других проектах ПСРМ: введении нулевой ставки на реинвестированную прибыль, о поддержке малых и средних предприятий, которые также были отвергнуты правящим большинством.