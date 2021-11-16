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Газета "Кишиневские новости"

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Министр экономики призывает граждан Молдовы привыкнуть к подорожаниям

Министр экономики призывает граждан Молдовы привыкнуть к подорожаниям
16 ноября
14:35 2021
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Нужно свыкнуться с подорожаниями и адаптироваться к новым реалиям. С таким советом выступил министр экономики в правительстве ПДС Серджиу Гайбу. Чиновник подтвердил, что увеличение тарифа на природный газ спровоцирует беспрецедентный рост цен.

«Если посмотреть на соседние страны – так происходит почти везде. Такая инфляция является беспрецедентной на мировом уровне за последние 20 лет. Поэтому нам, к сожалению, надо будет с этим жить и более того, адаптироваться», – заявил министр экономики в ходе передачи с Лилией Бураковски.

Он также сообщил, что правительство не будет сдерживать цены, так как это предполагает чрезвычайные расходы.

«Любой рост цен отражается на гражданах. Сдерживание цен – это огромные затраты и ни одна экономика этим не занимается», – объяснил Гайбу.

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Ирина Нам

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