Нужно свыкнуться с подорожаниями и адаптироваться к новым реалиям. С таким советом выступил министр экономики в правительстве ПДС Серджиу Гайбу. Чиновник подтвердил, что увеличение тарифа на природный газ спровоцирует беспрецедентный рост цен.

«Если посмотреть на соседние страны – так происходит почти везде. Такая инфляция является беспрецедентной на мировом уровне за последние 20 лет. Поэтому нам, к сожалению, надо будет с этим жить и более того, адаптироваться», – заявил министр экономики в ходе передачи с Лилией Бураковски.

Он также сообщил, что правительство не будет сдерживать цены, так как это предполагает чрезвычайные расходы.

«Любой рост цен отражается на гражданах. Сдерживание цен – это огромные затраты и ни одна экономика этим не занимается», – объяснил Гайбу.