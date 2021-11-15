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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 ноября 333622 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 ноября 333622 излечившихся
15 ноября
20:15 2021
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На сегодняшний день в стране 333622 человека прошли лечение и 8549 умерли от инфекции COVID-19.    

На 15 ноября в Молдове подтверждены  353778 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 7328 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11649 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2456 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 299 в крайне тяжелом состоянии(35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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