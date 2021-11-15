На сегодняшний день в стране 333622 человека прошли лечение и 8549 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 ноября в Молдове подтверждены 353778 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7328 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11649 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2456 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 299 в крайне тяжелом состоянии(35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).