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Газета "Кишиневские новости"

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Плохие новости для жителей Молдовы: теплоэнергия подорожает на 60%

Плохие новости для жителей Молдовы: теплоэнергия подорожает на 60%
15 ноября
19:30 2021
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S.A. Termoelectrica обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с требованием об увеличении цены на теплоэнергию из-за удорожания природного газа.

Так, компания настаивает на том, чтобы цена термоэнергии была утверждена на уровне 1772 леев/Гкал (без НДС), что на 650 леев больше, чем сейчас.

Тариф на электроэнергию, производимый S.A. Termoelectrica увеличится с 1,16 леев до 2,37 леев/кВт. Однако это не окончательная цена для потребителей.

Напомним, что правительство объявило о компенсациях в 450 леев на тепло. При этом власти не сообщали о намерении выделить компенсации экономическим агентам.

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