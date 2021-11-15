Вторник, 16 ноября 2021, 09:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Новак высмеял сравнение премьера Гаврилицы с Иисусом Христом

Новак высмеял сравнение премьера Гаврилицы с Иисусом Христом
15 ноября
16:50 2021
Версия для печати

Сравнение Иисуса Христа и премьера Натальи Гаврилицы является галлюциногенным. Так прокомментировал Григоре Новак заявление депутата ПДС Владимира Боли, который сказал, что в Молдове цены росли бы, даже если бы премьером был Иисус Христос.

«Вне зависимости от намерения депутата ПДС – будь то поднятие власти до ранга Бога, будь то снижение значения Иисуса Христа до уровня провалившейся власти, это заявление подлежит осуждению из-за его антихристианской направленности», – написал Новак в социальной сети.

Григоре Новак обвинил нынешнюю власть в том, что она борется с христианством.

«Осуждаем и решение демонтировать распятие в холле МВД. Мы христианская страна, в которой свыше 90% граждан считают себя христианами. Крест – это символ христианства и присутствует на гербе Молдовы, на национальном флаге. Однажды установленный он должен быть сохранен в МВД и надеемся, что нынешней власти хватит мозгов не снимать Крест», – написал социалист.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,59–0,16%
EUR20,02–0,01%
GBP23,62–0,04%
UAH0,67–0,16%
RON4,04–0,01%
RUB0,24–0,05%

Курсы валют в MDL на 16.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд