Как и обещал ранее лидер социалистов Игорь Додон , 15 ноября был открыт банковский счет для сбора финансовой помощи матери с пятью детьми из Дрокии, которая оказалась в тюремном заключении за взятые в долг 8 тыс долларов США, а президент страны Майя Санду отказалась ее помиловать.

«Призываю всех внести свою финансовую лепту, помочь этим бедным детям и дать им возможность провести зимние каникулы с родной матерью.

Прошу всех, кто хочет сделать доброе дело, направить посильное пожертвование на следующий банковский счет, открытый на имя бабушки детей, написал в соцсетях Игорь Додон:

B.C. “Victoriabank” S.A.

Данные получателя: Урсаки Светлана

Финансовый код: 2004012002403

IBAN: MD91VI022253100000439MDL