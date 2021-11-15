Игорь Додон: Прошу помочь бедным детям встретиться с родной матерью
15 ноября
16:50 2021
Как и обещал ранее лидер социалистов Игорь Додон , 15 ноября был открыт банковский счет для сбора финансовой помощи матери с пятью детьми из Дрокии, которая оказалась в тюремном заключении за взятые в долг 8 тыс долларов США, а президент страны Майя Санду отказалась ее помиловать.
«Призываю всех внести свою финансовую лепту, помочь этим бедным детям и дать им возможность провести зимние каникулы с родной матерью.
Прошу всех, кто хочет сделать доброе дело, направить посильное пожертвование на следующий банковский счет, открытый на имя бабушки детей, написал в соцсетях Игорь Додон:
B.C. “Victoriabank” S.A.
Данные получателя: Урсаки Светлана
Финансовый код: 2004012002403
IBAN: MD91VI022253100000439MDL