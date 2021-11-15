Так прокомментировал депутат ПСРМ Григоре Новак изменения в законе об аудиовизуале, проголосованном большинством ПДС. В ходе брифинга, на котором был представлен альтернативный отчет о первых 100 днях правительства Гаврилицы, Новак отметил, что правящий режим ограничивает право на свободу слова.

«Диктаторские замашки режима не ограничиваются лишь подчинением телеканалов Moldova 1, Moldova 2 и Radio Național. Намереваются заткнуть рот журналистам. Власть хочет политически подчинить все телеканалы и радиостанции посредством изменения состава регулятора – Совета по аудиовизуалу. Вы видели, как на прошлой неделе публично приговорили членов Совета в парламенте. Даже заслуженных журналистов Молдовы, с богатым опытом, обвинили во всех бедах, в политической аффилированности, журналистов, которые боролись за свободу слова. Правительство племянниц и двоюродных сестер не остановится, будет закрывать рты, угрожать, штрафовать, а кульминацией станет отзыв лицензии», – заявил Новак.

Он сказал также, что неясным остается вопрос, почему проевропейское большинство использует тоталитарные инструменты.

«Никто никогда не верил, что мы будем жить во времена, когда парламент решает, кому быть директором компании Teleradio-Moldova и будет увольнять членов Надзорного совета. Эта практика противоречит демократии и уже осуждена неправительственными организациями. Эксперты гражданского общества говорят, что все закончится прямым контролем и политическим вмешательством в деятельность TRM. Журналисты будут выполнять политический заказ, а налогоплательщики потреблять пропагандистский продукт», – сказал Новак.

Социалист также уточнил, что все действия ПДС противоречат соглашению об ассоциации РМ-ЕС.