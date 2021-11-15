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Газета "Кишиневские новости"

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Боля: ПДС подчинила юстицию, чтобы запугивать политиков и бизнесменов

Боля: ПДС подчинила юстицию, чтобы запугивать политиков и бизнесменов
15 ноября
14:55 2021
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Прошедшие 100 дней правительства ПДС можно квалифицировать лишь как переход под политическое подчинение правовых ведомств для того, чтобы запугивать неудобных политиков и бизнесменов. Так оценил деятельность кабмина депутат – социалист Василе Боля.

Депутат отметил, что ПДС полностью отклонился от своей предвыборной программы, обманул граждан, что будет бороться с коррупцией, а в действительности подчинил юстицию, используя методы Плахотнюка.

«Мы видели чистки, которые были произведены в эти 100 дней. Уволили профессионалов под прикрытием того, что увольняют плохих людей. Выдумали механизмы, чтобы уволить, в том числе начальников управлений, только потому что они неудобны и чтобы назначить родственников и членов ПДС», – заявил Боля.

Парламентарий отметил, что подчинение происходит посредством изменения законодательства – законов о прокуратуре, о высшем совете прокуроров и Высшем совете магистратуры, а затем следует назначение лояльных фигур.

«Последовали подозрительные назначения прокуроров, которые в период режима Плахотнюка исполняли приказы по запугиванию предпринимателей. Вся система прокуратуры была полностью подчинена ПДС. Лица, которые до 2019 года выполняли приказы Плахотнюка и ДПМ, сегодня занимают различные должности: Дорел Мустяцэ, который принимал решение о задержании Стояногло, назначен в Высшую судебную палату. Наталья Молошаг, адвокат Майи Санду, заняла должность народного адвоката. Мы видим, что она защищает не народ, а Виорела Мораря, прокурора Плахотнюка», – отметил Боля.

Он сообщил, что следующей целью ПДС станет Национальный антикоррупционный центр.

Боля напомнил и о рекомендациях Венецианской комиссии, которая посоветовала не путать спешку со срочностью, пояснив, что реформу юстиции необходимо проводить в соответствии с планом действий, разработанном вместе с европейскими экспертами, а не ради обязательств перед внешними партнерами.

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