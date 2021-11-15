Начальник инспектората полиции Каларашского района Олег Рэу уволен с должности за то, что установил распятие в непосредственной близости от ведомства, которым руководил. Согласно телеграм-каналу INDEX, министр МВД Анна Ревенко подписала соответствующий приказ, обосновав увольнение тем, что при установке распятия использовался административный ресурс, так как работы производились полицейскими из Калараша.

Автор канала INDEX пишет, что «участвующие в работах полицейские работали добровольно и не в рабочее время, а стоимость материалов оплатили экономические агенты».