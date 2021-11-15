Спустя 100 дней с момента назначения правительства Гаврилицы граждане живут хуже, цены растут, а доходы остаются прежними. Об этом заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча в ходе пресс-конференции, на которой был представлен альтернативный отчет о деятельности кабмина ПДС.

«Уважаемые граждане, прошли 100 дней правительства, которое было назначено большинством, контролируемым одной партией. Хотим напомнить, как ПДС, получив 63 мандата, раздавала щедрые обещания по зарплатам, пенсиям, субвенциям для предпринимателей, аграриев. Люди, уставшие от кризиса, пандемии, поверили, а в реальности констатируем, что ни одно предвыборное обещание госпожи Санду и ПДС не было выполнено. Ни минимальной пенсии в 2 тыс. леев, ни обещания медикам, ни учителям, ни фермерам, которые сегодня не получают помощи от государства. Они обещали много, но отобрали даже то, что было у этих категорий населения», – заявил Влад Батрынча.

Он напомнил о том, как правительство Гаврилицы начало свою деятельность увеличением количества министерств, что привело к повышению расходов на их содержание. В то же время, хотя было обещано профессиональное управление страной, в реальности на работу в госструктуры продвигают только родственников Майи Санду, Натальи Гаврилицы или членов ПДС.

«Спустя 100 дней можем видеть, как люди живут хуже, расходы растут, а доходы остаются прежними. Люди боятся, что не справятся с бедностью, люди бояться голода, неплатежеспособности. У нас самое слабое и непрофессиональное правительство. Правительство, которое вместо «хорошего времени» принесло в Молдову только бедность и надежды», – заключил Батрынча.