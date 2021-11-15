Представители местных публичных властей разочарованы деятельностью правительства Гаврилицы в первые 100 дней работы. Председатель Конгресса местных властей Молдовы Татьяна Бадан заявила изданию ZdG о том, что до сих пор не начат диалог между мэрами и кабмином.

«От имени местных властей хочу отметить, что за этот период деятельности нового правительства был одобрен план его работы. Наши ожидания были намного большими, потому что мы ждали, что в него включат проекты по местному развитию и предложения Конгресса местных властей Молдовы», – заявила Бадан.

Татьяна Бадан добавила, что правительство должно глубже ознакомиться с проблемами граждан Молдовы.

«Только посредством экспертов и мэров, у которых есть очень хороший опыт, которые знают проблемы, касающиеся местного развития, улучшения законодательства. Для этого и нужен диалог, которого мы требуем 30 лет, то есть ясный механизм, посредством которого местные власти могут обсуждать с правительством, продвигать общие политики», – добавила Бадан.