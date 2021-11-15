Ровно год назад Майя Санду получила большинство голосов граждан на выборах главы государства, однако как в случае с правительством Гаврилицэ, никто не ожидал, что тот триумф так быстро и жестоко обернется полным политическим и экономическим фиаско, написал в социальной сети председатель ПСРМ Игорь Додон, анализируя предварительные итоги работы президента и правительства.

«Никогда в истории Республики Молдова не было правительства, которое бы так быстро и так безобразно разочаровало людей. Всего за 100 дней правительство Гаврилицэ стало синонимом экономического, пандемического, энергетического и социального кризиса.

Что мы имеем после 100 дней правления PAS?

Повальное повышение цен на товары и услуги. Рост заболеваемости и смертности из-за плохо управляемой пандемией. Задолженность по заработной плате, унизительные увольнения чиновников, унижение врачей и учителей, банкротство фермеров, малых и средних предприятий. В течение этих трех месяцев правления PAS в Республике Молдова было введено еще и чрезвычайное положение в области энергетики, поскольку правительство не заключило вовремя газовый контракт, а в результате проведения переговоров более чем вдвое выросла цена и тарифы для потребителей», – перечисляет грубейшие ошибки правления новых властей Додон.

По его словам, объявленные властями компенсации – это фарс, порожденный высокомерием и отсутствием здравого смысла, а граждане практически ничего существенного не получат, наоборот они будут платить намного больше денег за все услуги, тепло, еду, транспорт.

«Уважаемые граждане, наша страна попала в руки дилетантов, проводящих циничные эксперименты над людьми, создающих кризисы на пустом месте, а потом обвиняющих других. Но оправдания и популистские заявления о «тяжелом наследии» больше не работают. Граждане ждут от власти решений, а не оправданий; люди голосовали за конкретные решения, а не для того, чтобы им объясняли, почему они ничего не могут сделать.

Я не говорю, что у социалистов было идеальное правительство. У нас тоже были свои проблемы, они есть у любого правительства, но мы никогда не подводили страну к такому краху, и когда вы увидите, что произойдет в ближайшие недели и месяцы, вы поймете, насколько реально всё то, что я вам сейчас говорю», – объясняет лидер социалистов.

Председатель ПСРМ считает, что президент Майя Санду «отличилась» в этом году только неоднократными поездками за границу, увеличением расходов на содержание президентского аппарата, скандальными заявлениями и диктаторским подчинением всех государственных структур, включая «рейдерскую атаку» на Генеральную прокуратуру по команде из аппарата президента. При этом Майя Санду как глава государства ни за что не отвечает и не может или не хочет решать те проблемы, которые действительно волнуют людей.

«Исходя из вышесказанного, мы с командой Партии социалистов подготовили альтернативный отчет о ситуации в Республике Молдова с указанием основных проблем по областям, а также с предложением конкретных решений. На данном этапе мы пока даем рекомендации правительству, но я не исключаю, что граждане будут требовать от оппозиции более жестких мер и уличных акций, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться.

Мы, социалисты, а также другие оппозиционные силы всегда будем готовы на публичные действия в тех или иных формах, которые предполагает демократическая защита социальных прав», – заключил Игорь Додон.