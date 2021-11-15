Транспортники, которые месяц назад потребовали увеличить тарифы на пассажирские перевозки, сообщили о том, что законные сроки рассмотрения их ходатайства истекли, однако принятого решения нет. В этих обстоятельства, говорят представители отрасли, протесты становятся неминуемыми. Так, в течение нынешней недели после консультаций с транспортными компаниями, будет объявлен день проведения акции протеста, сообщает агентство новостей IPN.

Представители патронатной ассоциации требуют увеличения тарифа на пассажирские перевозки, отмечая, что компании не могут покрывать расходов. Эта тенденция усилилась из-за непрекращающегося роста цен на топливо. Ассоциация отмечает, что в условиях эпидемиологического кризиса, снизился пассажиропоток, в результате чего пришлось уволить свыше 1500 водителей. В то же время инвестиции в обновление автопарка не осуществляются. Кроме того, практически ежедневно топливо продолжает дорожать.

В 2009 году тариф составлял 0,38 леев/км, 2013 –0,48 леев/км, в 2019 – 0,60 леев/км.