На сегодняшний день в стране 332709 человек прошли лечение и 8495 умерли от инфекции COVID-19.

На 14 ноября в Молдове подтверждены 352822 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7315 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11638 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2436 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 278 в крайне тяжелом состоянии(40 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).