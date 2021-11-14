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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 ноября 332709 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 ноября 332709 излечившихся
14 ноября
20:15 2021
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На сегодняшний день в стране 332709 человек прошли лечение и 8495 умерли от инфекции COVID-19.    

На 14 ноября в Молдове подтверждены  352822 случая заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 7315 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11638 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2436 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 278 в крайне тяжелом состоянии(40 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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