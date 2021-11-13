На сегодняшний день в стране 332073 человека прошли лечение и 8446 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 ноября в Молдове подтверждены 352670 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7629 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11592 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2494 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 290 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).