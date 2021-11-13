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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 ноября 332073 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 ноября 332073 излечившихся
13 ноября
20:15 2021
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На сегодняшний день в стране 332073 человека прошли лечение и 8446 умерли от инфекции COVID-19.    

На 13 ноября в Молдове подтверждены  352670 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 7629 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11592 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2494 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 290 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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