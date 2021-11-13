Экс-президент предложил всем, кто может, помочь женщине выплатить долг, а потом еще раз попросить власти о ее помиловании, если до сих пор страданий этой женщины и особенно ее детей было недостаточно, чтобы «заслужить» милости президента, сказано в призыве Игоря Додона.

«Я считаю, что нашими коллективными силами мы можем сделать доброе дело. Сообщаю о нашем решении запустить кампанию по сбору средств с открытием банковского счета, на который можно внести финансовую помощь, каждый в меру своих возможностей, и я надеюсь, что мы соберем деньги не только для освобождения этой женщины, но и для оплаты расходов на нужды этих бедных детей.

Молдова осталась без рождаемости, без демографии, без молодого поколения, так неужели нельзя пощадить мать с пятью детьми? Разве мы не должны дать положительный социальный, политический, человеческий сигнал? Но здесь речь даже не о демографии, а об элементарной морали, эмпатии, душевном отношении, которое хоть иногда должны показывать бесчувственные чиновники на высоких постах. Люди задаются вопросом: как же получается, что обычные люди добрее, гуманнее, чаще откликаются на призыв о помощи, чем те, кто руководят страной, но равнодушно и холодно относятся к страданиям человека?

Поэтому я обращаюсь к простым людям, а не к высокопоставленным лицам: давайте поможем всем, чем можем. Я знаю, что эти «хорошие времена» очень тяжелы для вас, и каждая копейка на счету, но даже одного лея от каждого из нас может быть достаточно, если свою лепту внесут как можно больше людей. Один лей, десять леев – кто сколько может, и тогда мы вытащим эту женщину из тюрьмы. Давайте дадим этим пятерым детям возможность засыпать рядом с матерью каждую ночь. Да поможет ей Бог», – с надеждой написал Додон в соцсетях.