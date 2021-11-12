На сегодняшний день в стране 331024 человека прошли лечение и 8391 умер от инфекции COVID-19.

На 12 ноября в Молдове подтверждены 351940 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7822 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11860 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2380 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 227 в крайне тяжелом состоянии(43 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).