Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 ноября 331024 излечившихся
12 ноября
21:05 2021
На сегодняшний день в стране 331024 человека прошли лечение и 8391 умер от инфекции COVID-19.
На 12 ноября в Молдове подтверждены 351940 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 7822 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11860 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2380 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 227 в крайне тяжелом состоянии(43 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).