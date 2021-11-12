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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 ноября 331024 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 ноября 331024 излечившихся
12 ноября
21:05 2021
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На сегодняшний день в стране 331024 человека прошли лечение и 8391 умер от инфекции COVID-19.    

На 12 ноября в Молдове подтверждены  351940 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 7822 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11860 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2380 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 227 в крайне тяжелом состоянии(43 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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