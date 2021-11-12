Министр МВД Анна Ревенко, оправдываясь перед СМИ, опубликовавших повестку ее визита в США и сделавших упор на развлекательный характер поездки, подтвердила в соцсетях, что действительно отправляется на шоппинг в Pentagon Mall, однако делает это якобы потому что у нее «есть список покупок для сослуживцев: техника, комбинезоны и защитное оборудование, пакеты для криминалистов».

Между тем, Анна Ревенко не уполномочена совершать подобные сделки, так как все общественные закупки производятся посредством тендеров.

В четверг СМИ опубликовали повестку визита министра МВД в США. Согласно документу, Ревенко предстоит несколько экскурсий, а также у нее запланирован шоппинг в несколько торговых центров. Уточним, что визит будет осуществлен за счет общественных средств.