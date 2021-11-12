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Газета "Кишиневские новости"

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Министр МВД Ревенко объяснила причину поездки в США на шоппинг

Министр МВД Ревенко объяснила причину поездки в США на шоппинг
12 ноября
18:45 2021
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Министр МВД Анна Ревенко, оправдываясь перед СМИ, опубликовавших повестку ее визита в США и сделавших упор на развлекательный характер поездки, подтвердила в соцсетях, что действительно отправляется на шоппинг в Pentagon Mall, однако делает это якобы потому что у нее «есть список покупок для сослуживцев: техника, комбинезоны и защитное оборудование, пакеты для криминалистов».

Между тем, Анна Ревенко не уполномочена совершать подобные сделки, так как все общественные закупки производятся посредством тендеров.

В четверг СМИ опубликовали повестку визита министра МВД в США. Согласно документу, Ревенко предстоит несколько экскурсий, а также у нее запланирован шоппинг в несколько торговых центров. Уточним, что визит будет осуществлен за счет общественных средств.

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