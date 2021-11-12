По случаю 100 дней назначения кабмина Гаврилица правительство опубликовало видео о своих «достижениях». Рекламный ролик начинает с фразы премьера: Мы привели деньги в Молдову и в карманы граждан.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на эту очевидную ложь. В большинстве постов авторы недоумевают, как глава кабмина может делать подобные заявления после того как за три последних месяцев цены практически на все товары значительно выросли. А коллапс, который ожидает страну в связи с почти троекратным ростом цены на природный газ, еще предстоит пережить. Впрочем, чтобы понять настроения сограждан, достаточно ознакомиться только с несколькими комментариями пользователей интернета, шокированных словами Гаврилицы.

Maria Slutu: Полностью удивила! Деньги в карманах граждан? Столько денег, что можно в обморок упасть!!! Надоели эти слова, лживые обещания! Только панику спровоцировали в стране!

Diana Guți: Кому вы положили деньги в карман? Руководству? Из карманов простых людей только безжалостно их вытаскиваете…

Izabella Tomșa: Добавили 73 лея к пенсии и забрали 500 леев пособия к этой же пенсии.

Igor Bujac: Весь день искал по карманам, но деньги не нашел.

Marina Cazacu: Что за глупости? Где деньги? Цены удвоились. А зарплата осталась той же. Деньги ушли. Или имеются в виду карманы «хороших людей»?