Президент Майя Санду отказалась амнистировать мать 5 детей, осужденную на 8 лет тюрьмы за невозврат кредита в 8 тыс. евро. Об этом в социальной сети написал адвокат женщины.

«В стране воров и кражи миллиарда, сидит в тюрьме только мать, которая одолжила 8 тыс. евро на содержание своих детей, которых бросил отец. Ходатайство об амнистии было единственной надеждой… Наверное, страдания ее детей и родителей не были достаточными, чтобы достучаться до сердца президента страны», – написал Юлиан Русановски.

Случай женщины стал известен летом прошлого года – после вынесения обвинительного вердикта. В избирательной кампании 2021 года команда ПДС осуждала арест женщины.

«Мать 5 детей осуждена на длительный срок заключения, потому что у нее не было возможности вернуть кредит. Это позор, когда дети остаются без родителей», – заявляла вице-председатель молодежной организации ПДС Алина Дандара в ходе флэшмоб, посвященного проблемам молодежи в Молдове.