Представители HoReCa ожидают подорожание на 30%. Представители сферы общественного питания в специальном заявлении объявили о том, что цены неминуемо вырастут как следствие роста стоимости природного газа.

«Цепной рост цен, который произойдет вследствие подорожания газа, спровоцирует рост расходов ресторанов. Расходы на коммунальные услуги вырастут минимум в три раза и отразятся в цене конечной продукции – ожидается рост на 30%.(…) Граждане приоритетно будут оплачивать первоочередные потребности: коммунальные счета, продукты питания, одежду. В настоящее время человек тратит на развлечения (включая посещение заведений) 4% своего дохода.

Таким образом, при повышении цен, включая и в ресторанах, снизится количество посетителей и размер среднего чека. В этих условиях вмешательство и поддержка властей важного сектора экономики чрезвычайно необходима. Надеемся, что власти пересмотрят решение не субсидировать экономических агентов и поддержат отрасль, которая из-за пандемии находится на грани банкротства»,- говорится в заявлении рестораторов.