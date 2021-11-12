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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове грядет неминуемое подорожание в кафе, ресторанах и отелях

В Молдове грядет неминуемое подорожание в кафе, ресторанах и отелях
12 ноября
11:00 2021
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Представители HoReCa ожидают подорожание на 30%. Представители сферы общественного питания в специальном заявлении объявили о том, что цены неминуемо вырастут как следствие роста стоимости природного газа.

«Цепной рост цен, который произойдет вследствие подорожания газа, спровоцирует рост расходов ресторанов. Расходы на коммунальные услуги вырастут минимум в три раза и отразятся в цене конечной продукции – ожидается рост на 30%.(…) Граждане приоритетно будут оплачивать первоочередные потребности: коммунальные счета, продукты питания, одежду. В настоящее время человек тратит на развлечения (включая посещение заведений) 4% своего дохода.

Таким образом, при повышении цен, включая и в ресторанах, снизится количество посетителей и размер среднего чека. В этих условиях вмешательство и поддержка властей важного сектора экономики чрезвычайно необходима. Надеемся, что власти пересмотрят решение не субсидировать экономических агентов и поддержат отрасль, которая из-за пандемии находится на грани банкротства»,- говорится в заявлении рестораторов.

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Ирина Нам

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