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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 ноября 329912 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 ноября 329912 излечившихся
11 ноября
23:00 2021
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На сегодняшний день в стране 329912 человек прошли лечение и 8323 умерли от инфекции COVID-19.    

На 11 ноября в Молдове подтверждены  350679 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 7633 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12120 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2698 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 285 в крайне тяжелом состоянии(57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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