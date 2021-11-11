Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 ноября 329912 излечившихся
11 ноября
23:00 2021
На сегодняшний день в стране 329912 человек прошли лечение и 8323 умерли от инфекции COVID-19.
На 11 ноября в Молдове подтверждены 350679 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 7633 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12120 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2698 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 285 в крайне тяжелом состоянии(57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).