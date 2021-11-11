100 дней без сельского хозяйства. Так можно озаглавить отчет правительства ПДС, представленный 11 ноября премьером Натальей Гаврилица. Изучив 35 страниц документа, где каждое министерство отчиталось об итогах за три месяца работы, мы не обнаружили ни слова о сельском хозяйстве.

Напомним, что в нынешнем году фермеры понесли убытки на сотни миллионов леев из-за природных бедствий. Также осенью на отрасли сказался резкий рост цен на топливо. Прямо во время полевых работ солярка подорожала на 6 леев.