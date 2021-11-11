Депутат ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ рассказал о том, как в 2019 году по указанию бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка нынешний депутат от ПДС Лилиан Карп распространял определенную информацию.

«Усиленно говорили в кулуарах парламента, и вы знаете, кто распространял эту информацию, что власть готовится арестовать трех депутатов. Сегодня назову и имена: Раду Мудряка, Адриана Лебедински и Корнелиу Фуркулицэ. Знаете, кто ходил и распространял эти слухи? Лилиан Карп. У меня есть и подтверждение этой информации. Все время этот человек ходил по парламенту и сообщал определенные ложные новости. Лилиан, как тебе удалось попасть в предыдущий и нынешний парламенты?» – спросил Фуркулицэ.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что в 2016 году Лилиан Карп, будучи депутатом ЛП, собирал подписи в поддержку кандидатуры Влада Плахотнюка на пост премьера.