Политической расправой назвал депутат ПСРМ Влад Батрынча предложение правящего большинства дать отрицательное заключение годовому отчету Совета по аудиовизуалу, что, согласно поправкам ПДС, автоматически означает увольнение всего состава Совета.

«Когда мы говорим о представлении позиции в СМИ, вы чувствовали себя комфортно при наличии 3-4 членов партии в одной студии, с ведущим, который подыгрывал ПДС, без наличия представителя социалистов или правительства Кику в тот момент. Вы распространяли месседжи, полные вранья, ненависти, в обществе доминировала ненависть, которая транслировалась посредством аффилированных телеканалов. Сегодня у вас есть возможность почувствовать эту атмосферу ненависти на своей шкуре и это только начало», – заявил Батрынча.

Депутат ПСРМ напомнил, что именно правые партии закрыли в 2012 году оппозиционный канал, преследовали журналистов, установив цензуру.

Батрынча также обратил внимание на то, что ПДС нарушает закон и не обеспечивает принцип транспарентности в СМИ, предупредив о последствиях происходящего.

«Вы сегодня создаете опасный прецедент, когда молчите о получении информационной записки от важной европейской организации, когда меняете закон о публичном институте.(…)Власть – временна. От власти до оппозиции – всего один шаг», – заключил Батрынча.