Премьер-министр Наталья Гаврилица огласила снижение тарифа – с 700 до 300 леев – на тесты по обнаружению COVID-19. В ходе пресс-конференции, на которой она представила отчет о деятельности правительства ПДС за 100 дней, глава кабмина заявила, что данное снижение является успехом. При этом в стране нет ни одной лаборатории, которые предоставляет подобные услуги по цене 300 леев.

«Мы снизили тариф на услугу по выявлению вируса SARS-CoV-2 по методу PCR с 700 до 300 леев», – заявила Гаврилица.

Недавно министерство здравоохранения призналось, что обычные граждане не могут воспользоваться тестом на PCR по цене 300 леев, так как государственные медучреждения не оказывают эти услуги на платной основе. То есть по факту цена снижена для медучреждений, а не для пациентов. Почему премьер-министр считает достижением властей услугу, которая недоступна обычным гражданам, остается загадкой.