Депутат – социалист Василе Боля обвинил парламентское большинство в намерении политически подчинить Совет по аудиовизуалу, как это уже произошло с другими госведомствами. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний. Боля уточнил, что представители парламентского большинства не заинтересованы в отчете Совета, а их конечная цель – уволить нынешний состав Совета.

«Уважаемые власть имущие, вы решили сегодня публично приговорить Совет по аудиовизуалу. Уважаемые члены Совета, хочу вам сказать, что вы хорошо себя показали, отчитались. Парламентское большинство не захотело вас услышать, потому что жребий уже брошен», – заявил Боля.

Депутат прокомментировал и обвинения ПДС в отношении ведомства, которое, якобы, не борется с фейками.

«Относительно фейков: то, что вы говорили во время предвыборной кампании относительно минимальной пенсии в 2 тыс. леев – это как можно охарактеризовать? Вы обменщики, бревно в своем глазу должны увидеть! Цена в 11 леев за газ – это фейк? Этот фейк-ньюс будет в счетах граждан. Это катастрофа! Инфляция в 15% – это фейк-ньюс? Относительно неэффективности Совета: сказать о вашей эффективности? Учителя несколько месяцев не получают зарплату. Госпожа Николаеску-Онофрей, вы занимаетесь этой проблемой? Катастрофа – это вы и сегодня вы хотите захватить еще одно ведомство Совет по аудиовизуалу, снова назначить родственников в должности», – заявил Боля.