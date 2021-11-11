Депутаты – социалисты инициировали процедуру отставки министра здравоохранения Аллы Немеренко. Текст требования об увольнении представил депутат ПСРМ Владимир Односталко. Он обвинил министра в том, что «ежедневно умирают почти 50 человек от коронавируса», «больницы переполнены пациентами», а «противовирусные препараты подорожали до 30%».

«Хорошие времена должны были начаться в Молдове сразу после назначения нового правительства, но положение в стране не соответствует хорошим временам. Ситуация в здравоохранении вышла из – под контроля человека, который должен действовать профессионально. На 20-30% выросли цены на медикаменты для лечения ОРЗ. Количество заболевших коронавирусом каждый день увеличивается на 1500 человек. Больницы переполнены. В медучреждениях не хватает оборудования, кислородных баллонов. Стагнирует процесс вакцинации. В погоне за увеличением уровня вакцинации людей ловят на улице и там же прививают, что противоречит нормам ВОЗ-а. Кроме того, граждан Молдовы называют «глупыми» и «упрямыми». Министр здравоохранения призывала население чипировать детей. В этих условиях требуем отставки министра здравоохранения Аллы Немеренко, – заявил Владимир Односталко.