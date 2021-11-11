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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове, спустя 11 лет, хотят исправить ошибку экс-премьера Филата

В Молдове, спустя 11 лет, хотят исправить ошибку экс-премьера Филата
11 ноября
13:50 2021
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Депутаты Блока коммунистов и социалистов требует вернуть дамбу в Наславче в собственность государства. Парламентарии настаивают на отчете премьера Натальи Гаврилицы, чтобы выяснить предпринимает ли правительство меры в этом отношении. Правящее большинство ПДС отказалось поддерживать инициативу оппозиции.

«Несколько дней назад бывший премьер Влад Филат признал незаконность передачи Украине дамбы в Наславче. Фракция Блока требует дополнить повестку дня проектом о проведении слушаний премьера», – заявила Елена Боднаренко.

Вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча проинформировал парламентариев о конфликтной ситуации, которая недавно случилось между молдавскими пограничниками и охраной гидроузла в Новоднестровске.

«У законных властей Молдовы нет доступа в пограничную зону. Случился и конфликт между пограничной службой Молдовы и военизированной охраной комплекса в Новоднестровске. Отсутствие позиции правительства ведет нашу страну к трагедии не только в сельском хозяйстве, но в национальной безопасности», – заявил Батрынча.

Напомним, что в 2010 году молдавское правительство передало контроль над дамбой в Наславче Украине. Протокол подписал тогдашний премьер Влад Филат.

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