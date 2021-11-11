Депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман напомнила вице-председателю ПДС о том, как он, будучи в оппозиции, протестовал перед НАРЭ против повышения тарифов.

Она даже принесла плакат с текстом: Țara trece la tizâc, nu vă e rușine un pic, который Попшой держал тогда в руках.

«Г-н Попшой, в борьбе против роста тарифов на природный газ, вы потеряли плакат, я его нашла и хочу его вернуть, чтобы вы продолжили борьбу, потому что сегодня она более актуальна, чем вчера», – сказала Караман, вручая вице-спикеру плакат.

Попшой никак не прокомментировал ситуацию. С поникшей головой он молча положил плакат на соседнее кресло.