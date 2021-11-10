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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Электроэнергия, вырабатываемая ТЭЦ, вырастет в два раза

Игорь Додон: Электроэнергия, вырабатываемая ТЭЦ, вырастет в два раза
10 ноября
21:10 2021
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Стоимость электроэнергии, вырабатываемая ТЭЦ, увеличится примерно в два раза, а тариф на тепло с нынешних 1200 леев за гигакалорию возрастет до примерно 2 тыс. леев. Об этом в эфире телекомпании NTV-Moldova заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«В фактурах на тепло гигакалория увеличится с нынешних почти 1200 до 2000 леев. Это 60-70%. Электроэнергия, вырабатываемая ТЭЦ, вырастет минимум в два раза. Хорошо, что мы подписали договор с Кучурганской ГРЭС, за который меня критиковали, но в этом договоре записано четко: цену они не могут поменять до 1 апреля следующего года – 56 долларов. А на Украине, где нынешние власти хотят покупать электроэнергию, стоимость сейчас 150-160 долларов», – сказал Игорь Додон.

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