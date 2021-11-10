Молдову ожидают экономические потрясение, если правительство не изыщет средства для компенсации роста тарифов для всех категорий потребителей. Об этом в эфире телекомпании NTV-Moldova заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Сейчас в структуре семейных бюджетов порядка 43% расходов приходится на потребление (питание, одежду и т.д), на оплату счетов – 16%. Мы посчитали, что при новых тарифах доля счетов за энергию достигнет 80%. Это приведут к кризису неплатежей с одной стороны и снижению потребления – с другой. Что значит кризис потребления? Люди перестанут покупать продукцию, а это проблемы у производителя и в итоге ему придется сокращать производство и закрывать рабочие месте, меньше выплачивать в бюджет и так далее. Это уже цепная реакция и выходить из этой ситуации будет очень сложно», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что в результате увеличения закупочной цены Национальное агентство по регулированию в энергетики приняло решение об увеличении тарифа на природный газ с 4,3 до 11,08 леев за один кубометр.

Ранее Игорь Додон предложил компенсировать первые 100 кубометров природного газа всем без исключения категориям потребителей, сохранив на этот объем газа тариф на прежнем уровне – 4,3 лея за кубометр.