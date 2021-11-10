Цена преодоления газового кризиса очень высока, а Молдова взяла на себя обязательства, которые обойдутся очень дорого. Об этом в эфире телекомпании NTV-Moldova заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Среди обязательств – оплата текущего долга (август – октябрь). Это 1,5 млрд леев. Правительство, как мы понимаем, хочет покрыть его за счет бюджетных денег – тех, что ранее изъяли. Кроме того, Молдова потратила 17 млн долларов, когда непонятно у кого, по неясным ценам и через каких-то посредников покупала газ. То есть 1,2 млрд плюс 300 млн – это цена непрофессионального подхода нынешней власти к этому вопросу. Напомню, что мы в прошлом году за 1 млрд леев начали ремонт дорог во всех населенных пунктах страны», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что в результате увеличения закупочной цены Национальное агентство по регулированию в энергетики приняло решение об увеличении тарифа на природный газ с 4,3 до 11,08 леев за один кубометр.