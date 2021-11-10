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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 ноября 328694 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 ноября 328694 излечившихся
10 ноября
20:35 2021
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На сегодняшний день в стране 328694 человека прошли лечение и 8253 умерли от инфекции COVID-19.    

На 10 ноября в Молдове подтверждены  349568 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 8052 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12168 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2757 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 277 в крайне тяжелом состоянии(49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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