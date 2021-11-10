Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 ноября 328694 излечившихся
10 ноября
20:35 2021
На сегодняшний день в стране 328694 человека прошли лечение и 8253 умерли от инфекции COVID-19.
На 10 ноября в Молдове подтверждены 349568 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8052 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12168 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2757 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 277 в крайне тяжелом состоянии(49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).