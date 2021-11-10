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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: В Молдове умерли сотни людей, которых можно было спасти

Игорь Додон: В Молдове умерли сотни людей, которых можно было спасти
10 ноября
19:30 2021
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К коллапсу энергосистемы добавляется и катастрофическая ситуация в области здравоохранения. Такой вывод сделал лидер ПСРМ Игорь Додон, который привел сравнительную статистику заболеваемости и смертности от COVID-19.

«По состоянию на 6 августа 2021 года средний показатель распространения COVID-19 в неделю составлял 153 случая и три смертельных исхода; на 6 сентября 2021 в неделю было 497 заражений и семь смертей; на 6 октября 2021 – 1227 случаев заражения и 25 смертей (за этот период 2020 года было 11 смертей); на 4 ноября средний недельный показатель составляет 1282 новых случая и 42 смертельных исхода (за этот период 2020 года – 17 смертей).

В конце прошлой недели был зарегистрирован антирекорд смертности с самого начала пандемии (а на этой неделе антирекорд повторился) – от коронавируса умерли 49 человек.

Общее количество умерших от COVID-19 в Республике Молдова превысило 8 тысяч», – написал Игорь Додон в социальной сети.

По его мнению, настала пора вести дискуссии, более серьезные дебаты в обществе, в профессиональной среде, на пленарных заседаниях парламента по теме профессионализма и компетентности тех, кто управляет этой областью государственной политики.

«Нынешней осенью умерли сотни людей, которых можно было спасти. Кто виноват в этой катастрофе и как привлечь их к ответственности?» – задался вопросом лидер социалистов.

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