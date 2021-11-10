Раскрыт обман ПДС о расходах на содержание чиновников правительства
10 ноября
19:30 2021
ПДС обманула граждан, когда ее функционеры заявляли, что увеличение числа министерств в правительстве Натальи Гаврилицы не приведет к росту расходов бюджета.
В официальном ответе Минфина на запрос депутата ПСРМ Петру Бурдужа отмечается, что изменение структуры кабмина привело к увеличению расходов на 300 тыс. леев. Также в результате реформы количество сотрудников в министерствах увеличилось на 80 человек.
Число министерств увеличилось с 9 до 13. При этом власти заверяли, что изменение структуры не приведет к дополнительным расходам.