Среда, 10 ноября 2021, 02:09

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Раскрыт обман ПДС о расходах на содержание чиновников правительства

Раскрыт обман ПДС о расходах на содержание чиновников правительства
10 ноября
19:30 2021
Версия для печати

ПДС обманула граждан, когда ее функционеры заявляли, что увеличение числа министерств в правительстве Натальи Гаврилицы не приведет к росту расходов бюджета.

В официальном ответе Минфина на запрос депутата ПСРМ Петру Бурдужа отмечается, что изменение структуры кабмина привело к увеличению расходов на 300 тыс. леев. Также в результате реформы количество сотрудников в министерствах увеличилось на 80 человек.

Число министерств увеличилось с 9 до 13. При этом власти заверяли, что изменение структуры не приведет к дополнительным расходам.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,53–0,13%
EUR20,12–1,14%
GBP23,50–1,29%
UAH0,67+0,06%
RON4,07–1,07%
RUB0,25–0,72%

Курсы валют в MDL на 10.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд