ПДС обманула граждан, когда ее функционеры заявляли, что увеличение числа министерств в правительстве Натальи Гаврилицы не приведет к росту расходов бюджета.

В официальном ответе Минфина на запрос депутата ПСРМ Петру Бурдужа отмечается, что изменение структуры кабмина привело к увеличению расходов на 300 тыс. леев. Также в результате реформы количество сотрудников в министерствах увеличилось на 80 человек.

Число министерств увеличилось с 9 до 13. При этом власти заверяли, что изменение структуры не приведет к дополнительным расходам.