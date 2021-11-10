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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове с декабря вырастут цены на тепло, воду и электричество

В Молдове с декабря вырастут цены на тепло, воду и электричество
10 ноября
11:40 2021
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Директор НАРЭ Октавиан Калмык заявил в ходе телепередачи о том, что регулятор примет решение о повышении тарифа на тепло уже в декабре.

«В ноябре мы заняты тарифами на газ, в декабре – тарифами на теплоэнергию, начиная с нового года тарифами на электричество. Возможно, будет несколько чувствительных решений с политической и социальной точки зрения, возможно, непопулярных, с четким пониманием, что будут повышения, исходя из цены на газ. Есть прямая связь между ценой природного газа и термоэнергией. Это скажется на тарифах на воду и канализацию», – сказал Калмык.

Директор НАРЭ уточнил, что тариф на электричество не менялся с апреля, когда истекает контракт с поставщиком – ЗАО «Молдавская ГРЭС».

Отметим, что НАРЭ увеличил тариф на природный газ для конечных потребителей с 1 ноября 2021 года примерно в 2,4 раза – с 4,2 леев до 10,3 леев. Тариф, рассчитанный с учетом НДС, составляет 11,08 леев.

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