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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 31 октября 314825 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 31 октября 314825 излечившихся
31 октября
10:55 2021
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На сегодняшний день в стране 314825 человек прошли лечение и 7751 умер от инфекции COVID-19.    

На утро 31 октября в Молдове подтверждены  337115 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 9898 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14810 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2370 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 187 в крайне тяжелом состоянии(34 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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