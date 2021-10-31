На сегодняшний день в стране 314825 человек прошли лечение и 7751 умер от инфекции COVID-19.

На утро 31 октября в Молдове подтверждены 337115 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9898 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14810 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2370 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 187 в крайне тяжелом состоянии(34 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).