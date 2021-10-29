Председатель ПСРМ Игорь Додон вакцинировался «Спутником», объяснив свой выбор тем, что считает «эту вакцину самой эффективной и безопасной». Он призвал всех, кому позволяют здоровье и собственные убеждения, привиться. При этом лидер социалистов выразил убежденность, что нельзя вводить обязательную вакцинацию.

«Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поставках российской вакцины в РМ. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к «Спутнику V», доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения», – написал Игорь Додон в социальной сети после вакцинации.

Напомним, что первые 182 тысячи доз вакцины «Спутник V» поступили в РМ в первой половине этого года в качестве гуманитарной помощи согласно договорённостям с руководством РФ и были израсходованы за несколько дней.