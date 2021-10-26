Премьер Наталья Гаврилица обманула депутатов прямо в зале заседания. Глава кабмина заявила перед парламентариями, что цена на газ будет обнародована в момент заключения сделки. Однако, после того как 25 октября наша страна купила 1 млн кубометров голубого топлива Гаврилица сообщила, что стоимость является «коммерческой тайной».

«Это рыночная сделка, которая происходит в реальном времени. Поэтому эти цифры будут обнародованы в момент совершения сделки», – заявляла премьер 22 октября во время парламентских слушаний.

А уже в понедельник в эфире PRO TV Гаврилица наотрез отказалась называть стоимость газа.

«Не можем называть цену, в контрактах этого типа цена не указывается», – невозмутимо ответила Гаврилица журналисту.