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Газета "Кишиневские новости"

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Премьера Молдовы Наталью Гаврилица поймали на обмане парламентариев

Премьера Молдовы Наталью Гаврилица поймали на обмане парламентариев
26 октября
16:20 2021
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Премьер Наталья Гаврилица обманула депутатов прямо в зале заседания. Глава кабмина заявила перед парламентариями, что цена на газ будет обнародована в момент заключения сделки. Однако, после того как 25 октября наша страна купила 1 млн кубометров голубого топлива Гаврилица сообщила, что стоимость является «коммерческой тайной».

«Это рыночная сделка, которая происходит в реальном времени. Поэтому эти цифры будут обнародованы в момент совершения сделки», – заявляла премьер 22 октября во время парламентских слушаний.

А уже в понедельник в эфире PRO TV Гаврилица наотрез отказалась называть стоимость газа.

«Не можем называть цену, в контрактах этого типа цена не указывается», – невозмутимо ответила Гаврилица журналисту.

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